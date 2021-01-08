جدة - نرمين السيد - قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، إن تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسى لأعضاء مجلس النواب الـ28 تميزت بالتنوع الثقافى والفكرى، ولاسيما بوجود شخصيات تحظى بقبول مجتمعى على سبيل المثال القامة الدكتور على جمعة، وكذلك أستاذ الاقتصاد فخرى الفقى صاحب الخبرة الواسعة على المستوى الدولى.





وأضافت رمزى فى تصريحات إلى "دوت الخليج"، إن التكريم الذى يقوم به الرئيس السيسى لجميع الفئات ومنها المرأة جعلنا فى عصر ذهبى للتمكين، مشيرة إلى أن البرلمان سيقدم أداءً تشريعيا مختلفا تحت مظلة القبتين الشيوخ والنواب. وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الشباب أيضا لهم تمكين فى جميع المناصب والتى منها غرفتى الشيوخ والنواب، مضيفة: "سنعمل كنائبات معا على قضايا المرأة والشباب وكذلك الرياضيين، كل فى مجاله وهو ما سيفسح الطريق لمناقشة جميع قضايا المجتمع".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمل رمزى لـ دوت الخليج: تعيينات السيسى بالبرلمان تميزت بالتنوع الثقافى والفكرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.