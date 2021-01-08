سياسيون: تعيينات الرئيس للنواب فى البرلمان متنوعة وتضم أطياف المجتمع

جدة - نرمين السيد - قال النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" إن اختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لأسماء المعينين تميزت بالتنوع لتمثيل مختلف أطياف المجتمع، إذ شملت رياضيين وإعلاميين ومثقفين وشباب ونقابيين ومتخصصين وتقنيين، مشيرا إلى أن البرلمان فى عهد دولة 30 يونيو شمل تنوعا سياسيا.





وأوضح رضوان أن الأداء البرلمانى المرتقب تحت القبة سيتسم بالحنكة والاختلاف، لأن هناك قامات نجحوا في الدورة السابقة من المعينين فى مجلس النواب، مؤكدا أن البرلمان سيشهد هذه المرة عملا مع مجلس الشيوخ فى القضايا المشتركة خصوصا تلك التى تحتاج لحوار مجتمعى.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التشريعات التى تهدف صالح الدولة والمواطن ستكون على رأس أولوياته، مشيدا بالخطوات التى يخطوها الرئيس بمصر نحو تقدم وازدهار لم يحدث من قبل.

من جانبها، قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، إن تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن أعضاء مجلس النواب الـ 28 تميزت بالتنوع الثقافى والفكرى، ولاسيما بوجود شخصيات تحظى بقبول مجتمعى على سبيل المثال بالطبع لا الحصر القامة الدكتور على جمعة، وكذلك أستاذ الاقتصاد فخرى الفقى، ذى الخبرة الواسعة فى الاقتصادى على المستوى الدولى.

وأضافت رمزى فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" :أن التكريم الذى يقوم به الرئيس السيسى لكل الفئات ومنها المرأة جعلت مصر فى عصر ذهبى للتمكين، مشيرة إلى أن البرلمان سيقدم أداءً تشريعيا مختلفا تحت مظلة القبتين الشيوخ والنواب.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن الشباب أيضا لهم تمكين فى كل المناصب والتى منها غرفتا الشيوخ والنواب، مضيفة: "سنعمل كنائبات معا على قضايا المرأة والشباب وكذلك الرياضيين سيتولون ملف الرياضة، وكل فى مجاله وهو ما سيفسح الطريق لمناقشة كل قضايا المجتمع".

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة: "سعيدة بوصول 162 نائبة الى برلمان مصر 2021، بنسبة بلغت 27%"، لافتة الى أن هذه النسبة غير المسبوقة قد فاقت نسبة الـ25% المخصصة للمرأة فى مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة.

وأكدت أن هذا يعد انتصارا كبيرا ومكتسبا جديدا للمرأة المصرية، سوف يضاف إلى السجل الحافل لمكتسباتها خلال عصرها الذهبى، فضلا عن أنه سيساهم فى ارتفاع مؤشرات مصر على المستوى الدولى فى مجال التمكين السياسى للمرأة، مؤكدة أن هذا العدد غير المسبوق للسيدات فى برلمان مصر 2021 يعد تتويجا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنيل حقوقها السياسية، كما يؤكد أيضاً نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015 والتى شهدت وجود 90 نائبة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن قائمة النائبات المعينات تعكس ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وإمكاناتها، معبرة عن سعادتها أن القائمة تضم نخبة متميزة ومتنوعة من خيرة سيدات مصر فى مختلف المجالات، مما يساهم فى إثراء التجربة البرلمانية، متمنية لهن النجاح والتوفيق خلال دورهن الهام تحت قبة البرلمان.