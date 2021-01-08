وفود أساقفة تقدم التهانى للبابا تواضروس بالعيد

جدة - نرمين السيد - وقدم الوفد التهانى للبابا بعيد الميلاد المجيد، ومنهم الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، ويتوالى حضور الأساقفة.

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