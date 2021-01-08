سفيرة مصر لدى نيوزيلندا تشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - نقلت السفيرة، وفقا لبيان صحفى، برقية التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى أبناء الجالية المصرية فى نيوزيلندا من المسيحيين، ثم ألقت كلمة ركزت خلالها على المحبة المتبادلة بين شقى الأمة بمسيحييها ومسلميها ووحدة نسيج أبناء الشعب المصرى العظيم تاريخياً، ولا سيما فى ظل تفشى جائحة كورونا فى العالم كله، وبما يستدعى المزيد من التماسك والترابط والإخاء.

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