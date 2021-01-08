عاجل- القوات المسلحة تبدأ تطهير وتعقيم المناطق الأكثر ازدحاما

جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشآت الخدمية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس" كورونا" واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل حماية أبناء الشعب المصرى.





وتم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها بمجمع التحرير وواجهاته الخارجية والمناطق المحيطة وكذا موقف أتوبيسات الفريق عبدالمنعم رياض وموقف أحمد حلمى باعتبارهما من أهم مواقف النقل الجماعى بما يحتوايانه من خطوط مواصلات جماعية لكل أنحاء القاهرة الكبرى، إضافة إلى محطة مترو الأنفاق "أنور السادات" بميدان التحرير ومحطة مترو الشهداء "بميدان رمسيس" وما يحتويانه من بوابات للدخول والخروج وأرصفة، فضلا عن دفع عربات التطهير المتحركة والثقيلة لمحطة سكك حديد مصر التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها يومياً. وحرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ جميع الإجراءات بأعلى جودة، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين عليها، فضلاً عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير فى أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطل حركة المرور. يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لكل أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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