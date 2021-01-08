تحرير 35 غرامة فورية لمواطنين لم يرتدوا الكمامة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - توجهت الحملة إلى مناطق مدينة الحرفيين"1، 2، 3" بالمنشية الجديدة، وشارع عامود السوارى، وذلك بوجود المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحى. وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن تحرير 35 غرامة فورية 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة بالمقاهى والمحال التجارية والعامة. وشددت شعبان، فى تصريح لها اليوم الجمعة، على الالتزام بتطبيق الاجراء الاحترازية والوقائية، واستخدام الكمامات الواقية واستخدام أجهزة قياس الحرارة، والأكواب ذات الاستخدام الواحد حفاظا على سلامة المواطنين.

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