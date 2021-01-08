قرعة الكونفدرالية الإفريقية.. بيراميدز يواجه راسينج أبيدجان

أسفرت قرعة مواجهات دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الافريقية، والمقامة حاليا بأحد فنادق القاهرة، عن مواجهة فريق بيراميدز نظيره راسينج كلوب دا أبيدجان الإيفواري في البطولة.

وتأهل 16 ناديا لدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية هم:

بيراميدز المصري - نهضة بركان المغربي – النجم الساحلي التونسي– وفاق سطيف الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري – أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي – موتيما بيمبي الكونغولي – ساليتاس البوركيني – القطن الكاميروني – الاتحاد البيضاوي المغربي – إيه أس كيجالي الرواندي – ديارف السنغالي – نامونجو التنزاني – اتحاد المنستير التونسي – ناباسا ستارز الزامبي.

كما تأهل 16 ناديا للكونفدرالية من دوري أبطال أفريقيا وهي:

الرجاء البيضاوي المغربي – بريميرو دو أجوتسو الأنجولي – إنيمبا النيجيري – الصفاقسي التونسي – جورماهيا الكيني – إف سي بلاتينيوم الزيمبابوي – ناكانا الزامبي – أشانتي كوتوكو الغاني – جوانينج جالاكسي البوتسواني – جازيل التشادي – يانج بافالوز (إي سواتيني) – إيه أس بونجويدي الجابوني – راسينج كلوب دا أبيدجان الإيفواري – الأهلي بنغازي الليبي – ستاد مالين المالي – إيه أس سونيديب (النيجر).

ويلتقي فريق من المتأهل من دور الـ 32 الأول للكونفدرالية، مع فريق آخر من الخاسرين من دوري الأبطال، مع إمكانية أن يلتقي فريقان من نفس الدولة في دور الـ 32 الإضافي، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الخاسر، من دور الـ 32 لدوري الأبطال.

جدير بالذكر أن فريق نهضة بركان المغربي هو حامل لقب الكونفدرالية الافريقية بالفوز في النهائي على بيراميدز 1-0 في النسخة الاستثنائية التي قيمت الأدوار النهائية لها بالمغرب بسبب كورونا.