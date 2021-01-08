الصحة تحذر: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا في الموجة الثانية

ذكرت وزارة الصحة أنه وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، فإن المدخنون من مرضى القلي والجهاز التنفسي أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا.

وكتبت وزارة الصحه عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي انستجرام: "المدخنون من مرضى القلب والجهاز التنفسي أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة لـ #فيروس_كورونا (كوفيد-19) .. احمي نفسك وامتنع عن التدخين فورًا".

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار 100" مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

المبادرة انطلقت بمحافظات(القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وستنطلق بجميع المحافظات تدريجيًا، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة

تم تخصيص 20 ألف فريق طبي للمرور على المنازل لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية للفيروس وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.