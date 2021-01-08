الشبورة مستمرة.. الأرصاد تحذر: موجة أمطار جديدة تضرب البلاد من الأحد حتى الخميس المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة أمطار خفيفة تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري، تبدأ من الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس المقبل، يصاحب تلك الموجة استمرار الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على عدة طرق ومناطق مختلفة بالبلاد.

وتأتي توزيعة الأمطار، المتوقعة على البلاد كالتالي:

يوم الأحد.. أمطار خفيفة على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ومتوقع أن يكون هناك نشاط كثيف للشبورة الصباحية تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأثنين.. أمطار خفيفة على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ومتوقع أن يكون هناك نشاط كثيف للشبورة الصباحية تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء.. شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء.. أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط كثيف للشبورة الصباحية تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ومناطق من الوجة البحري أيضا، يصاحبها استمرار نشاط الشبورة الصباحية التي تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.