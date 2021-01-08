الحكومة تنفي سحب الوحدات السكنية البديلة من سكان العشوائيات بعد تسليمها

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها.

وقال المركز انه تواصل مع وزارةً الاسكان، ونفت ما تداول حول سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها.

وكان المركز نفى ما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق تحيا مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق تحيا مصر، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الصندوق، مُوضحًا أن ذلك المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائيًا للصندوق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشيرًا إلى أن الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية كما هي ولم يتم تعيين أي أعضاء جدد، مُشددًا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.