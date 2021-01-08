انتظروا تقلبات جوية خلال أيام.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع الحرارة في يناير هذا العام

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي، أسباب استمرار في الارتفاع بدرجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية من السنة، وهو على غير المتعارف عليه كل عام في فصل الشتاء، حيث يشهد يناير في كل عام انخفاض في درجات الحرارة مع أمطار على محافظات الجمهورية، ولكن هذا العام مختلف.
أوضح محمود شاهين، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه رغم بدء فصل الشتاء رسميا في 21 ديسمبر الماضي، إلا أن استمرار درجات الحرارة المرتفعة، هو وقوع البلاد تحت تأثير مرتفع جوي "سيبيري" قادم من الجزيرة العربية، وهو محمل بكتلة هوائية دافئه يصاحبها نسب رطوبة عالية وهي السبب في الشبورة الكثيفة التي تشهدها البلاد في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق.
وتوقع مدير التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن تخف حدة المرتفع الجوي خلال النصف الثاني من يناير الجاري، ومنتظر أن يكون هناك تقلبات جوية تزيد من الأحساس بوجود فصل الشتاء، ووصف درجات الحرارة هذه الفترة بأنها حول المعدلات الطبيعية ولكن ارتفاعها النسبي في هذا التوقيت بسبب المرتفع السيبيري الذي تشهد البلاد المتزامن مع مرتفع جوي أخر في طبقات الجو العليا تسبب في زيادة نسب الرطوبة في الجو.
وأشار إلى أن استمرار الضباب والشبورة الكثيفة على الطرق مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، بعدها تعاود الطرق والأجواء إلى أحوالها المستقرة الشتوية الطبيعية.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت اليوم الجمعة، أن هناك موجة أمطار خفيفة تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري، تبدأ من الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس المقبل، يصاحب تلك الموجة استمرار الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على عدة طرق ومناطق مختلفة بالبلاد.
وتأتي توزيعة الأمطار، المتوقعة على البلاد كالتالي:
يوم الأحد.. أمطار خفيفة على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ومتوقع أن يكون هناك نشاط كثيف للشبورة الصباحية تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الأثنين.. أمطار خفيفة على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ومتوقع أن يكون هناك نشاط كثيف للشبورة الصباحية تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الثلاثاء.. شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الأربعاء.. أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط كثيف للشبورة الصباحية تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الخميس.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ومناطق من الوجة البحري أيضا، يصاحبها استمرار نشاط الشبورة الصباحية التي تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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