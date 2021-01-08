استقبلت اليوم الجمعة منطقة آثار الهرم المنتخب الياباني لكرة اليد والذي سيشارك في النسخة الـ ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.
تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذه البطولة من خلال تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية للفرق المشاركة في البطولة ولجماهير المشجعين اللذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.
وخلال تواجدهم بالقاهرة للمشاركة في البطولة، حرص الفريق الياباني على زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الإتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.
جدير بالذكر أن هذا الفريق هو أول فريق مشارك في البطولة يصل إلى القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول فريق يصل مصر.. المنتخب الياباني لكرة اليد يزور الأهرامات وأبو الهول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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