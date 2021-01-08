نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدعوه من الرئيس السيسي.. البرلمان يعقد أولى جلساته الثلاثاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الجمعة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين،