إنفوجراف- فض منازعات وتخفيض أسعار الطيران.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، حيث نص التعديل على تقديم خدمات جديدة بالمجان لهذه الفئات تتضمن توفير الاشتراك والتجديد المجانى فى مراكز الشباب والأندية، والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وإتاحة الدخول المجانى لجميع المتاحف، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 73، المنعقدة بتاريخ 28/12/2020 بعدد 27 موضوعاً، إلى جانب اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن طلب محافظة أسوان البيع بطريق الاتفاق المباشر لقطعة أرض مساحتها 222م2، بطريق السادات كبديل عينى عن قطعة الأرض بمساحة 236.75 م2 الكائنة بناحية الشيخ هارون، الملاصقة لمسجد عبود، لضمها لهذا المسجد.

وشملت القرارات أيضاً الموافقة على الإحاطة بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلى، والتى تحمل عنوان "شتى فى مصر"، تحفيزاً للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة 15/1/2021، وحتى يوم الأحد 28/2/2021، حيث تم الاتفاق على أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بتحديد سعر مخفض لبيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية، كما تم الاتفاق على قيام الفنادق المتواجدة بتلك المقاصد بطرح أسعار تشجيعية، بما يسهم فى تشجيع حركة السفر.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة خطة توطين صناعة احتياجاتنا فى المشروعات القومية، حيث أكد أن هناك توجيهاً من الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية فى مشروعات "حياة كريمة"، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسؤولى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

بالإضافة إلى عقد اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث كلف بسرعة إخلاء الأراضى التى تم الاتفاق عليها وتسليمها للهيئة الهندسية لتنفيذ أعمال التطوير، وذلك بمشاركة وزير قطاع الأعمال العام، ومحافظ دمياط، ومسئولى وزارة الموارد المائية والري، كما حضر الاجتماع مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقده اجتماع مع وزيرة الصحة والسكان، حيث تم استعراض تقريرين حول ما تم تداوله بشأن وجود حالات نقص فى كميات الأوكسجين المتاحة فى مستشفى زفتى بمحافظة الغربية، والحسينية المركزى بمحافظة الشرقية، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزى، والرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومسؤولو " المالية" والبنك المركزى، فضلاً عن عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيسى بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى، وذلك لمناقشة بعض المقترحات الخاصة بإمكانية مشاركة البنكين فى تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، عن طريق دراسة آلية الاستفادة من الأراضى التى بحوزة البنكين بالمحافظات والمدن لتنفيذ المشروع.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وتم فيه متابعة عدد من الملفات مثل جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف توافر الأكسجين، وتنفيذ القرارات الاحترازية، والإجراءات المنظمة للامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب، وكذلك عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذى ومستجدات تطبيق منظومة التحول للرى الحديث، حيث وجه بالعمل على توفير وتوريد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة فى التحول للرى الحديث والتأكد من قدرة الإنتاج المحلى على توفير هذه الاحتياجات، بحضور وزراء الأوقاف، والموارد المائية والرى، والعدل، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومسؤولى الوزارات المعنية.

وبشأن أنشطة رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت المشاركة فى مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولى تعاون لدعم أهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وذلك بحضور وزيرى البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بمركز مصر للمعارض الدولية.

كما شملت الأنشطة أيضاً، إرسال رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث عبر عن أخلص التهانى القلبية بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على قداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، فضلاً عن استعراض تقرير من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تناول نشاط الجهاز خلال عام 2020، حيث تم الانتهاء من تدريب 19 ألفاً و 568 موظفاً من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتحويل 9 ملايين مستند ورقى إلى نسخ إلكترونية ضمن مشروع الذاكرة المؤسسية، وتعديل الهياكل التنظيمية لعدد 116 جهة بالجهاز الإدارى للدولة.