القيادات الدينية بالشرقية: الأوقاف حققت رقما قياسيا فى عمارة المساجد

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جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار سلسلة الافتتاحات، التى تشهدها وزارة الأوقاف من شهر سبتمبر 2020 حتى الآن، وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة اليوم بمسجد الفتوح بالملاحة بمحافظة الشرقية، وألقى الدكتور محمد إبراهيم حامد خطبة الجمعة بعنوان: "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".
وأكدت القيادات الدينية، أن مساجد وزارة الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى، وأن "الأوقاف"، حققت رقما قياسيا فى افتتاح المساجد فى فترة قصيرة، وعمارة بيوت الله، وأن القيام على خدمتها شرف لنا جميعا.
كما أكدت القيادات الدينية التزام المصلين بالإجراءات والضوابط الاحترازية، التى اتخذتها الوزارة لفتح المساجد من ارتداء المصلين الكمامات، والوضوء بالمنزل واصطحاب السجادة الخاصة بكل مصلى، وأن عمليات التعقيم والتطهير للمساجد مستمرة عقب كل صلاة حتى يكشف الله الغمة.
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