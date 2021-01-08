صور.. محافظ أسيوط: مستشفى الإيمان العام مركز لتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم اختيار مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحى غرب مدينة أسيوط كمركز لتلقى لقاح فيروس كورونا، فى إطار الاستعدادات النهائية لبدء تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفى إطار خطة الدولة لمجابهة الفيروس.





وأوضح محافظ أسيوط فى بيان اليوم الجمعة، أنه بعد معاينة العديد من المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة لاختيار وتجهيز مركز تلقى تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقع الاختيار على مستشفى الإيمان العام لتوافر كل الاشتراطات الصحية بها ومطابقتها لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، ومنع التكدس والتأمين الأمنى والطبى بها، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم، مكلفا السكرتير المساعد للمحافظة بترأس اللجنة التى تم تشكيلها لمتابعة جاهزية المكان.

وفى هذا الإطار، عاين المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحى غرب مدينة أسيوط، لمتابعة التجهيزات، بعد تخصيصه كمركز للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك فى وجود مدير المستشفى والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب ومأمور قسم أول أسيوط وتم معاينة تجهيز أماكن الاستقبال وأماكن التطعيم وحركة المرور وذلك طبقا للجنة المشكلة من المحافظة ومديرية الأمن ومديرية الصحة.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم "2135603/ 088" الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة "2135858/ 088" أو رسائل الواتس آب "01000623873" بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط "01060603745" ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "16528" التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان "105) و"15335" والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".