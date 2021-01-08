أخبار السوشيال ميديا .. سلبية مسحة محمد هاني الأخيرة.. هنيدي يسترجع ذكريات الطفولة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:.

أعلن الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق سلبية العينة الأخيرة ل محمد هاني لاعب الأهلي بعد أن اعلن الأهلي إصابة اللاعب بكورونا.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه بتويتر قائلا "‏محمد هاني حمد الله علي السلامة العينة الاخيرة أمس سلبية".

شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق مصطفى شعبان على الصورة التي ظهر لها مع حصان قائلا " الحب اللي من القلب بيتحس من غير كلام".

استرجع الفنان محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ذكريات طفولته

ونشر محمد هنيدي صورة له من طفولته باللون الأبيض والأسود وعلق عليها قائلا "‏الورد ياخذ من أوصافك جمال ولو لمح الورد جمالك ذبل.".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي قبل مباراته مساء اليوم مع فريق سيراميكا كليوباترا في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بما ان الاهلي هيلعب النهارده يااارب ياعالي انصر الاهلي الغالي" و "‏يارب يا عالي انصر الاهلي الغالي".