محافظ البحيرة: الأوقاف أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة فى عمارة المساجد

جدة - نرمين السيد - شهد هشام آمنة محافظ البحيرة، والشيخ محمد أبو حطب، مدير مديرية أوقاف البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة افتتاح عدد من المساجد الجديدة، وأدوا جميعَا صلاة الجمعة بالمسجد الكبير لقرية جواد حسنى محافظة البحيرة، وألقى الشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة خطبة الجمعة بعنوان: "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".





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