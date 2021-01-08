أوقاف المنيا: الاهتمام بالصعيد من أهم أولويات الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار سلسلة الافتتاحات التى تشهدها وزارة الأوقاف منذ شهر سبتمبر 2020م حتى الآن، وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة اليوم بمسجد زين العابدين دير مواس بالمنيا.

وأكدت القيادات الدينية، أن العمارة التى تشهدها المحافظة أكبر دليل على اهتمام الدولة بالصعيد، وأن مساجد وزارة الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى، وأن الاهتمام بالصعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، التى تبنى وتعمر فى جميع المجالات.

كما أكدوا التزام المصلين بالإجراءات والضوابط الاحترازية، التى أكدت الوزارة عليها، والتى من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.