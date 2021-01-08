تعقيم مستشفى الأزهر يومين أسبوعيا حفاظا على صحة المترددين 

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر، أن يكون العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى من يوم الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، وذلك من الأحد المقبل نظرًا لأعمال التعقيم للعيادات الخارجية واللجنة الطبية، والتى تقرر لها يومى السبت والخميس من كل أسبوع.





وقال حسين أبو الغيط فى بيانه، اليوم الجمعة، إنه نظرًا للأوضاع الحالية من جائحة فيروس كورونا، فقد تقرر إجراء عمليات رش وتطهير وتعقيم كامل لمستشفى جامعة الأزهر التخصصى، وذلك حفاظا على صحة المترددين على المستشفى وسلامتهم. يذكر أن الجامعة أعلنت فى وقت سابق استقبال المستشفى التخصصى لمصابى كورونا من أعضاء هيئة التدريس.

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