صور.. البابا تواضروس يستقبل عددا من الأساقفة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، اليوم الجمعة، عددا من الأساقفة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.





وقدم التهنئة كل من الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ والبرارى، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا بموا أسقف السويس. صرح بذلك المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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