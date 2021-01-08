غدا.. الدكتور حسام موافى فى ضيافة ابن مصر على المحور

جدة - نرمين السيد - يستضيف برنامج "ابن مصر"، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى المنشاوى، على شاشة فضائية المحور، غدا السبت، الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، ورائد الطب الباطنى فى مصر.





ويتحدث موافى، خلال اللقاء عن حياته العملية وأسرار جديدة تكشف لأول مرة، ويوجه نصائح للمواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المفترض اتباعها لتفادى الإصابة بفيروس كورونا. يُذاع البرنامج، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى حاتم الجهمى، يوم السبت، فى تمام العاشرة مساء، ويعاد الأحد فى تمام العاشرة صباحًا.

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