جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكره صاحب الفيديو، أنه كان عائدًا من الإسكندرية، فى الساعة السادسة صباحًا، لافتًا إلى أن المرور أوقف السيارات عند الكارتة، مضيفًا: "بعدها تم فتح الطريق لنجد 4 عربات مرور تتقدم السيارات بسرعة 40 كيلو متر".
وتابع ناشر الفيديو: "دى من الحاجات الحلوة اللى شوفناها، ولفتة جميلة ربنا يباركلهم على المجهود ده، أقسم بالله أنا مبسوط جدا، فيه حاجة حلوة فى البلد".
ووجه الشكر لوزارة الداخلية ولجميع العاملين فى الإدارة العامة للمرور، معلقًا: "الحاجة الحلوة بنتكلم عنها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيها حاجة حلوة.. فيديو يوثق جهود رجال المرور فى التعامل مع الشبورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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