محافظ الإسكندرية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق الأسبوعية

جدة - نرمين السيد - قرر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وضع ضوابط للعمل داخل الأسواق وخصوصًا الأسواق الأسبوعية، بما يضمن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشدد الشريف، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، على ضرورة التشديد على الباعة بالأسواق باتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين على الأسواق، وأوضح أن المحافظة لن تسمح بأى ضرر لأى شخص، ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة. وفى سياق متصل، نفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، تجربة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بسوق الجمعة، حيث تم رسم خطوط على الأرض بالسوق لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم، وتم التشديد على الباعة بارتداء الكمامات والتعقيم والتطهير المستمر، والتنبيه على الرواد بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد لعدم توقيع غرامات عليهم، ولاقت تلك التجربة استحسان كبير من قبل الباعة والمترددين على الأسواق.

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