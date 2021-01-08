شاهد.. أعضاء التنسيقية المعينين فى النواب.. دور وطنى وجهود مجتمعية

جدة - نرمين السيد - نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسيوك"، السيرة الذاتية لأعضاء مجلس النواب عن التنسيقية المعينين من قبل رئيس الجمهورية.





وشمل قرار رئيس الجمهورية الخاص بالنواب المعينين، ثلاثة من أعضاء التنسيقية هم: هدى عبد الستار، وآية مدنى، وعماد خليل.

وأشادت التنسيقية بحرص القيادة السياسية على تنوع المجلس واحتوائه كافة الخبرات من مختلف المجالات، وعلى وجود العنصر الشبابى بنسبة تتناسب مع توجهات الدولة لتمكين الشباب.

وفيما يلى أبرز المعلومات عن أعضاء التنسيقية المعينين بمجلس النواب:

آية مدنى

وتٌعد أية مدنى سفيرة للرياضة المصرية فى المحافل الدولية واللجان الأولمبية، حيث حققت عددا من الإنجازات الرياضية سواء فى المجالين الرياضى أو الإدارى.

حصلت آية على بكالوريوس نقل دولى ولوجستيات 2010- الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، كما حصلت ماجستير لوجستيات التجارة الخارجية عام 2013.





هدى عبد الستار

حاصلة على بكالوريوس كلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية، وماجستير مهنى mba، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وتعمل حاليا أخصائى تخاطب، ومدربة بمجال التربية الخاصة.

كما حصلت عبد الستار على العديد من الدورات التدريبية فى مجال الأمن القومى وإدارة الأزمات، وتشارك كمنسق فى مبادرة نور حياة، ومشروعات صندوق تحيا مصر بمحافظة الإسكندرية.

عماد خليل

حصل على بكالوريوس الإعلام بجامعة القاهرة، والعديد من الدبلومات منها دبلومة القيادة الحكومية عام 2019، من جامعة ميزورى بالولايات المتحدة.

التحق للعمل بمجال الصحافة، بدءا من جريدة وطنى وصولا لدرجة مساعد رئيس التحرير من 2003 حتى 2010، كما عمل كاتبا صحفيا فى جريدة المصرى اليوم، من 2010 حتى الآن، ومستشارا إعلاميا للمعهد القومى للإدارة.

ويحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس، أى 28 عضوًا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس.