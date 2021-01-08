عضو بـ البرلمان العربى: نرفض المساس بالحقوق المائية لمصر

وتابعت الجمل، أن موقفنا ثابت تجاه دعم الموقف المصرى والسودانى فى قضية سد النهضة الإثيوبى، وهذا ينطلق من موقف البرلمان العربى الداعى إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحفظ الحقوق المائية لكل من مصر والسودان.
ولفتت إلى أن هذا الموقف يأتى من حرص البرلمان العربى على الدعم الدائم لكافة القضايا التى تهم وتخدم مصالح الشعوب العربية كافة، وهناك موقف ثابت من دعم الموقف المصرى فى كافة القضايا الإقليمية التى تتعلق بمصالحها.
وفى هذا الصدد، ثمنت عضو البرلمان العربى، مواقف الرئيس السيسى، الداعمة لمؤسسات العمل العربى المشترك بوجه عام وللبرلمان العربى بشكل خاص، وأن ما يلقاه البرلمان العربى من دعم مصرى ليس بغريب على قلب الأمة العربية، التى لا تبخل عن دعم كل ما يصب فى مصلحة الشعوب العربية.
وأكدت الجمل أن البرلمان العربى أصدر فى جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث، والتى تم فيها انتخاب عادل العسومى رئيسا للبرلمان العربى، فى أكتوبر الماضى 2020، بيان أكد فيه على استمرار الدعم الكامل لمصر فى مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقها فى مياه نهر النيل.
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