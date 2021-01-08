أهم الأخبار .. السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد الثلاثاء.. الرئيس يصدر قائمة المعينين .. قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .. الأرصاد تحذر من طقس سيئ

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد الثلاثاء المقبل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جديدًا يحمل رقم 5 ، ينص على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الرئيس السيسي يصدر قرارا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بأسماء المعينين قرار رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الجديد 2021.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

برا وبحرا وجوا.. الإمارات تعلن فتح جميع المنافذ مع قطر

أعلنت الإمارات إعادة فتح جميع منافذها البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارًا من غد السبت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة: لا صحة لتعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق تحيا مصر

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء منشورا تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق تحيا مصر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أبرزهم حسام غالي وحازم إمام.. 4 رياضيين في برلمان 2021 بقرار جمهوري

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، قرارا جمهوريا يحمل رقم 4 لسنة 2020 بتعيين 28 نائبا بمجلس النواب الجديد 2021، المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وسط قلق تركي.. السعودية تدفع بأقوى مقاتلاتها في مناورات عسكرية مع اليونان

سلطت وسائل إعلام يونانية، الضوء على خطط السعودية لإرسال مقاتلات "إف-15" إلى قاعدة سودا العسكرية في جزيرة كريت اليونانية لإجراء مناورات، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تثير قلق تركيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الشبورة مستمرة.. الأرصاد تحذر: موجة أمطار جديدة تضرب البلاد من الأحد حتى الخميس المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة أمطار خفيفة تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري، تبدأ من الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس المقبل، يصاحب تلك الموجة استمرار الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على عدة طرق ومناطق مختلفة بالبلاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تطورات الحالة الصحية للنجمة يسرا

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن تطورات الحالة الصحية لعدد من الفنانين أبرزهم النجمة يسرا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد تعهد الأهالي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.. الأوقاف تعيد فتح 16 مسجدا بـ 3 محافظات

صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف قررت فتح سبعة مساجد بأوقاف دمياط وذلك بعد غلق دام لمدة أسبوع وذلك بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات على كبار رواد المساجد من أهالي المنطقة بالالتزام بالإجراءات و توجيه المديرية بمتابعة التنفيذ و بالتعقيم الجيد والمستمر للمساجد التي تم غلقها وغيرها من مساجد المديرية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قرعة الكونفدرالية.. بيراميدز يواجه أبيدجان الإيفواري

أسفرت قرعة دور الـ 32 مكرر من مسابقة الكونفدرالية عن مواجهة بيراميدز لفريق أبيدجان الإيفواري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قرعة دورى ابطال افريقيا.. الأهلي مع المريخ السوداني وسيمبا وفيتا كلوب

أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا والمقامة حاليا بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السودانى .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يقع في مجموعة الترجي

أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، والتي تضم الترجي مولودية الجزائر وتونجيث بطل السنغال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قرعة نارية للأبيض.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري الأبطال

أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت منذ قليل، بأحد فنادق القاهرة، عن مجموعة نارية لفريق الزمالك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مواجهات عربية شرسة.. تفاصيل قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا والمقامة حاليا بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السودانى .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا والمقامة حاليا بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السودانى .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لمواجهة كورونا.. القوات المسلحة تبدأ أعمال تطهير وتعقيم المناطق الحيوية بالقاهرة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشأت الخدمية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

استقالة 4 من كبار مستشاري ترامب على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

استقال أربعة مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، وذلك على خلفية اقتحام مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة في الساعات المتأخرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة، نهارا دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة ، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

انخفاض كبير بـ الدولار| اعرف التفاصيل

انخفضت أسعار الدولار اليوم الجمعة إذ أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى التخلي عن بعض الرهانات على انخفاض الدولار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.