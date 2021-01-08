عضو بالبرلمان العربي: نرفض المساس بحقوق مصر في مياه النيل

قالت النائبة شادية الجمل، إن البرلمان العربي يرفض بشكل تام المساس بالحقوق المائية القانونية والتاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة في المياه، وأنه يدعم الإجراءات والمساعي التي تتخذها الدولتان في هذا الشأن.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن موقفنا ثابت تجاه دعم الموقف المصري والسوداني في قضية سد النهضة الإثيوبي، وهذا ينطلق من موقف البرلمان العربي الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحفظ الحقوق المائية لكل من مصر والسودان.

ولفتت إلى أن هذا الموقف يأتي من حرص البرلمان العربي على الدعم الدائم لكافة القضايا التي تهم وتخدم مصالح الشعوب العربية كافة، وهناك موقف ثابت من دعم الموقف المصري في كافة القضايا الإقليمية التي تتعلق بمصالحها.

وفي هذا الصدد، ثمنت عضو البرلمان العربي، مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة لمؤسسات العمل العربي المشترك بوجه عام وللبرلمان العربي بشكل خاص، وأن ما يلقاه البرلمان العربي من دعم مصري ليس بغريب على قلب الأمة العربية، التي لا تبخل عن دعم كل ما يصب في مصلحة الشعوب العربية.

وأكدت أن البرلمان العربي أصدر في جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث، والتي تم فيها انتخاب عادل العسومي رئيسًا للبرلمان العربي في أكتوبر الماضي 2020، بيان أكد فيه على استمرار الدعم الكامل لمصر في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقها في مياه نهر النيل.