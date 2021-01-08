موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم، يبحث عدد كبير من جمهور النادي الأهلي عن موعد مباراة اليوم، إستعدادًا لمنافسة جديدة من الدوري المصري الممتاز.

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب السويس الجديد، من منافسات الجولة السادسة من الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تستهل مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، حيث يذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

يحاول الأهلى الفوز في مباراته اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، لتحقيق النقاط الثلاث، وتصدر ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الأحمر وصافة البطولة حتى الآن برصيد 10 نقاط، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 7 نقاط.

الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يواجه نظيره سيراميكا كليوباترا للمرة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد أن صعد سيراميكا من دورى القسم الثاني، إلى الممتاز الموسم الحالي.