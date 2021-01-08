مصادر لـ دوت الخليج: الدكتور أشرف حاتم رئيسًا للجنة الصحة فى برلمان 2021

كشفت مصادر لـ دوت الخليج عن ترأس الدكتور أشرف حاتم للجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، ونرصد فى التقرير التالى أبرز المحطات والمناصب التنفيذية التى تولاها الدكتور أشرف حاتم.

أشرف حاتم ولجنة الصحة

يعد التوافق على الدكتور أشرف حاتم، لترؤسه للجنة الشئون الصحية انطلاقًا من خبراته الطويلة فى مجال الصحة، حيث تقلد عددًا من المناصب التنفيذية على رأسها وزارة الصحة، خلال فترة ترأس الدكتور عصام شرف، رئيسًا لمجلس الوزراء، كما تولى منصب مستشار بالجامعة الأمريكية مؤخرًا، وشغل أيضًا منصب مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، ويمتلك الدكتور أشرف حاتم خبرة وحصيلة ممتدة تجمع بين الإدارة والعمل البحثى والعلمى.

أشرف حاتم وخوضه الانتخابات

شارك الدكتور أشرف حاتم، فى الانتخابات البرلمانية عن دائرة عابدين، بنظام الفردى عن حزب مستقبل وطن، وحالفه التوفيق منذ الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ويعد الدكتور أشرف حاتم من الرموز الوطنية التى تقدم اسهامات علمية كثيرة فى المجال الطبى.

الدكتور أشرف حاتم وآراءه بشأن كورونا

يقدم الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب الحالى، والمنتظر ترأسه للجنة الصحة بالنواب، العديد من الآراء العلمية بشأن فيروس كورونا المستجد، كما يرى وفقًا لتصريحات صحفية سابقة أن أكثر ما يشغله فى مجلس النواب هو الجانب التشريعى، وما يتعلق بوسائل التعلم عن بعد، والاستخدام الأشمل للتكنولوجيا الحديثة، وكانت آراء حاتم حكيمة فى ظل انتشار أعداد المصابين، حيث أشار إلى أن الإغلاق الكلى أو النسبى هو قرار دولة،لكن نوه إلى إلى الإغلاق الجزئى هو الأقرب حرصًا على مصلحة الاقتصا.

هذا ومن المنتظر أن تعقد الجلسة الافتتاحية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وفقًا للائحة الداخلية بمجلس النواب، بعد دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى من المنتظر أن تصدر قريبًا.

وكانت دوت الخليج قد كشف عن عددًا من المعينيين، والتى حفلت بتنوع بارز حيث ضمت رياضيين وحضور متميز للمرأة وعددًا من المسئولين السابقين، هذا إلى جانب الشباب، ورجال الدين وقانونيين