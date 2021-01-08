نصيحة من الصحة... تناول كوبين لبن في اليوم للوقاية من فيروس كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية نصيحة غذائية للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة الدرع الحصين والأساسي لمواجهة هذا الفيروس اللعين.

اللبن والزبادي لتقوية المناعة ومحاربة كورونا

ونصحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، المواطنين بتناول اللبن والزبادي بشكل يومي، باعتبارهم مصادر للبروتين، بجانب احتوائهم على الزنك المقوي للمناعة، وكتبت:"تناول كوبًا من اللبن في الصباح والمساء، لأنه غني بالبروتين والزنك الذي يقوي مناعة جسمك".

إرشادات للمصاب بفيروس كورونا داخل العزل المنزلي

وفي نفس السياق نشرت وزارة الصحة بعض الإرشادات التي لابد أن يحرص عليها أي مواطن أُصيب بفيروس كورونا ولن تحتاج حالته للبقاء بالمستشفى، وتم عزله في منزله، ومضطر البقاء مع أسرته، وبذلك يكون مسئول عن نفسه والآخرين ولابد أن يتعامل بحذر حتى لا ينقل العدوى لغيره.

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إرشادات خلال فترة العزل المنزلي لتجنب الإصابة بالفيروس

. الالتزام بآداب العطس والسعال، "لابد أن تحرص على العطس والسعال في المناديل الورقية السميكة، وإن لم يكن متاح وقتها بجانبك، فعليك العطس في المرفق وليس يدك، وذلك حتى لا تلمس شئ وتنقل العدوى.

. غسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد جدا بعد العطس أو السعال، أو استخدام المطهر الكحولي وفرك اليدين به بشكل جيد.

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نصائح لتعزيز الصحة النفسية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"

كما حرصت الوزارة على توعية المواطنين بأهمية الصحة النفسية لمواجهة فيروس كورونا، ونشرت 6 نصائح لتعزيز الحالة النفسية ومنها:

. اعتياد الشخص على الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات بشكل يومي.

. تناول وجبات صحية ذات قيمة غذائية في أوقات منتظمة كل يوم.

.تخصيص وقت للقيام بأشيائك المفضلة التي تحبها.

. تقسيم الوقت بين العمل والراحة.

. المحافظة على النظافة الشخصية يعزز من الصحة النفسية.

. ممارسة الرياضة بشكل منتظم -أي نوع من أنواع الرياضات".

وطالبت وزارة الصحة من أي شخص يشعر بأنه بحاجة لاستشارة نفسية، التواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية على الأرقام التالية 08008880700 0220816831.