مصادر لـ دوت الخليج: إنهاء إجراءات عضوية المعينين بمجلس النواب يوم الأحد

قالت مصادر لموقع دوت الخليج، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، ستستقبل المعينين بالمجلس، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، لإنهاء إجراءات العضوية بتسليم الكارنيهات والحقائب النيابية، وذلك بعد أن أنهت الإجراءات للمنتخبين في القائمة والفردي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا اليوم الجمعة، ونشرته الجريدة الرسمية بأسماء 28 نائبا ممثلين لنسبة الـ5% من تشكيل مجلس النواب 2021، حيث تضمنت الأسماء إيمان محمد طلعت أحمد أحمد العجوز، عبلة أحمد علي الألفي، فرحة عبد العزيز مأمون الشناوي.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

وتضمن أيضا هدي عبد الستار كمال الدين عبد العزيز، داليا محمد السيد السعدني،منال هلال ىأيوب جرجس، جيهان محمد زكي، محمد عمر عمر الزير، نيفين حمدي الطاهري، أيه محمود مدني، محمد محمد زكي الوحش، درية عبد الحق شرف الدين، دينا عبد الكريم صادق، ندي ألف ثابت، جمال حلمي السعيد، حازم محمد يحي إمام حسام السيد متولي غالي.

كما تضمن عادل عبد الفضيل أحمد سعد عياد، كريم بدر حلمي عياد، فخري الدين الفقي، سحر عبد المنعم عطية، علي جمعة محمد عبد الوهاب، محمد سعد عوض الله، منصف نجيب سليمان، عماد خليل كامل خليل، دينا أحمد إسماعيل علي، سالم سليمان سالم، إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي.

استقبال المعينين بمجلس النواب

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل، لانطلاقه الفصل التشريعي الثاني .وجاء في القرار دعوة مجلس النواب الجديد لبدء أعماله، يوم ١٢ يناير الجاري، في تمام الحادية عشر صباحا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعو النواب الجدد للانعقاد ١٢ يناير ويختار المعينين

وتنص مادة 276 من اللائحة بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.