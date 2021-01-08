حورية فرغلي تبعث رسالة هامة لمشاهير الفن وهنا الزاهد تستجيب

الفنانة حورية فرغلي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد خروجها وتصريحها برحلتها القاسية التي عاشتها ولاتزال داخلها.

أكدت الفنانة حورية فرغلي، خلال تصريحتها الاعلامية الأخيرة، أنها كانت لن تتوقع إهمال حالتها من قبل عائلتها الفنية وأصدقائها، إلا أنها فوجئت بنسيان أصدقائها لها وعدم سؤالهما عنها على الإطلاق، الأمر الذي كان من شأنه إدخالها في حالة نفسية متدهورة وإبتعادها عن الأنظار.

نجوم الفن يدعمون الفنانة حورية فرغلي

حرص عدد كبير من مشاهير الفن دعم الفنانة حورية فرغلي في أزمتها الراهنة، مؤكدين أنهم قصروا تجاهها بسبب دوامة الحياه.

تداول العديد من النجوم صور مختلفة لحورية على مدار رحلتها الفنية كنوع من الدعم النفس والاعتذار منها على غيابهم عنها، ومنهم الفنان مصفى درويش، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "جميلة القلب والمظهر حورية فرغلي، كل اللي اشتغل معاكي وعرفك عن قرب شهد لك بطيبة القلب وجمال الروح وحبك للجميع، ما تزعليش أن الكل اتلهى لأن ده حال الدنيا وكل واحد بيعافر في اتجاه وبينشغل حتى عن أقرب ناس ليه، بس اللي لازم تعرفيه أن الكل بيحبك ومنتظرينك ترجعي أحسن من الأول".

وشاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة للفنانة حورية فرغلي عبر خاصية القصص القصيرة على "انستجرام"، قائلة: "الجميلة من الداخل والخارج".

حورية فرغلي تكشف حجم معاناتها

كشفت "حورية" حجم المعاناه التي مرت به لسنين طوال، قائلة: "انا كنت ملكة جمال مصر عام 2002، ومكنتش افكر اعمل عملية تجميل غير لما مناخيري اتكسرت لم وقعت من على الحصان، ومن وقتها وانا في دوامة".

تابعت: " مبقتش بحس بطعم الاكل ولا بقدر اتنفس وبحاول وهفضل احاول اني ارجع احسن من الاول واقوى، اتصدمت لما لقتي الناس الي كنت معاهم على طول وشغالة معاهم مبقوش جمبي كنت فاكراهم بيحبوني"ز

الجدير بالذكر، أن الفنانة حورية فرغلي شاركت في عدد كبير من المسلسلات والأفلام ومن بينها سلسلة حكايات بنات بأول 3 أجزاء، دكتور امراض نسا، دوران شبرا، مملكة الغجر، إضافة إلى دورها الرائع في مسلسل ساحرة الجنوب.