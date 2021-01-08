الأزهر يحسم الجدل حول حكم احتساب متوفي فيروس كورونا شهيد

حسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الجدل القائم حول احتساب المتوفى بفيروس كورونا بمنزلة الشهداء، خاصة بعد تضارب أراء العلماء حول ذلك وانقسامهم ما بين اعتباره شهيد، وأخرون يعتبروا الوفاة بفيروس كورونا ميتة سوء، وغيرهم من لا يقسمها، الأمر الذي تسبب في الكثير من اللغط.

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الأزهر يوضح:حكم متوفي فيروس كورونا "هل هو شهيد"

ليخرج مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ويؤكد أن المُتوفَّى بفيروس كُورونا نحتسبه عند الله من الشُّهداء، بجانب أن أجره سيكون مثل أجر شُهداء الآخرة، ويَسرِي عليه ما يسري على أموات المُسلمين من غُسل وتكفين وصلاة جِنازة.

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واستشهد المركز، في رأيه بأن متوفي فيروس كورونا شهيد بحديث الرسول الكريم ﷺ:"الشُّهَداءُ خمسةٌ: المَطعونُ، والمَبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشهيدُ في سبيلِ اللهِ"، ولقوله ﷺ:"ما تعدُّونَ الشَّهيدَ فيكُم؟" قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، مَن قُتِلَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، قالَ: "إنَّ شُهَداءَ أمَّتي إذًا لقليلٌ"، قالوا: فمَن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: "مَن قُتِلَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، ومن ماتَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، ومَن ماتَ في الطَّاعونِ فَهوَ شَهيدٌ، ومَن ماتَ في البَطنِ فَهوَ شَهيدٌ"، وزَادَ في روايةٍ "والغَرِقُ شهيدٌ".

وأضاف قول النبي ﷺ: "فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ".

هل من مات مطعون مثل من مات فيروس كورونا

وأوضح أن المطعون هو الذي أصابه داء الطاعون، ومثله كل من مات نتيجة الوباء، مشيرًا أن مَن مات بفيروس كورونا يعتبر في حكم من مات بالطاعون، وقد عَرَّف ابن منظور في "لسان العرب" الطَّاعون بأنه: "الْمَرَضُ الْعَامُّ وَالْوَبَاءُ الَّذِي يَفْسُدُ لَهُ الْهَوَاءُ فَتَفْسُدُ لَهُ الأَمْزِجَةُ وَالأَبْدَانُ".

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الأزهر يوضح الفرق بين شهيد كورونا وشهيد الدنيا والآخرة

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية، أنَّ الشهداء نوعان هما، شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة، وشرح كلا منهم:

شهيد الدنيا والآخرة :هو من مات في قتال أعداء الدين والوطن، وحكم هذا الشهيد أنه لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه، بل يدفن على حالته.

أما شهيد الآخرة: هو من توفى بسببٍ محدد والتي ذُكرت في الحديث الشَّريف السابق ذكره، والذي جاء منها الموت بسبب وباء مثل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابعت أن الفرق بين النوعين أن شهيد الآخرة يتم تغسيله وتكفينه، ويُصلى عليه صلاة الجنازة، ولا يُشترط أن تكون الصلاة من داخل المسجد لتكون صحيحة، مؤكدًا أنها تكون جائزة في المشافي، وفي الخلاء، وعلى المقابر أيضًا.