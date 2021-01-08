منة فضالي تخطف الأنظار وتوجه رسالة لجمهورها من دبي "صور"

منة فضالي - ارشيفية
منة فضالي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء إطلالتها المختلفة التي ظهرت بها من دبي لتلفت الأنظار لها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
منة فضالي بلوك جديد
طلت الفنانة الشابة منة فضالي، متبعة استايل مريح ألا وهو "الكاجول"، حيث ارتدت منة فضالي تي شيرت أبيض وبنطلون أزرق داكن "جينز"، واكملت إطلالتها بنظارة شمسية سوداء.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها القصير المندسلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا صاخبًا.
نشرت الفنانة منة فضالي عدد من الصور المختلفة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، خلال رحلتها في دبي، معقبة عليها قائلة: " الفشل ليس خسارة انه مكسب تتعلم تتغير تنمو".
آخر أعمال منة فضالي
شاركت الفنانة منة فضالي مؤخرًا في بطولة مسلسل "قيد عائلى"، حيث شاركها في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم عزت العلايلي، وصلاح عبدالهل، وبوسي، وميرفت أمين، ريم البارودي، ميرهان حسين، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، وهو من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".
وعلى جانب آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل حب عمري، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان عام 2020 وهو من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وباقة لامعة من نجوم الفن.
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