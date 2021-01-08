إصابة النائب نور أبو ستيت عن دائرة البلينا بسوهاج بفيروس كورونا

أصيب النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، بفيروس كورونا، وذلك فى الوقت الذي من المنتظر أن تنطلق أعمال المجلس يوم الثلاثاء المقبل وفق دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

النائب نور أبو ستيت يصاب بفيروس كورونا

ونشهد استعدادات الأمانة العامة للجلسة الافتتاحية، إعداد عدد من الخيام المُجاورة للقاعة الرئيسية والبهو الفرعوني من أجل تحقيق التباعد الإجتماعي في ضوء مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وتعمل الأمانة العامة لمجلس النواب علي عمل استعدادات مكثفة لعقد الجلسة الافتتاحية بما يحقق التباعد الإجتماعي، في ضوء المواجهة لأزمة كورونا، حيث الحرص الكامل علي استخدام المطهرات وإرتداء الكمامات، ومن ثم توزيع الأعضاء سيكون علي مستوي القاعة والبهو والخيام التى يتم إعدادها من أجل تحقيق التباعد، فيما الجلسة الافتتاحية تشهد أداء اليمين الدستوري، وإجراء انتخاب هيئة مكتب المجلس علي مستوي الرئاسة والوكالة.

وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، استقبال الأعضاء المعينين لاستلام كارنيه العضوية، واالحقيبة البرلمانية، يوم الأحد القادم ١٠ يناير ٢٠٢١، من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثالثة مساء بمقر مجلس النواب.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

جاء ذلك فى رسالة منه للنواب المعينين،والتى تضمنت:" يسعدني أن أهدي لكم أطيب التهاني لتعيينكم بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية وهي ثقة كبيرة وضعت في أهلها، داعيا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفكم دائما.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا اليوم الجمعة، ونشرته الجريدة الرسمية بأسماء 28 نائبا ممثلين لنسبة الـ5% من تشكيل مجلس النواب 2021، حيث تضمنت الأسماء إيمان محمد طلعت أحمد أحمد العجوز، عبلة أحمد علي الألفي، فرحة عبد العزيز مأمون الشناوي.

وتضمن أيضا هدي عبد الستار كمال الدين عبد العزيز، داليا محمد السيد السعدني،منال هلال ىأيوب جرجس، جيهان محمد زكي، محمد عمر عمر الزير، نيفين حمدي الطاهري، أيه محمود مدني، محمد محمد زكي الوحش، درية عبد الحق شرف الدين، دينا عبد الكريم صادق، ندي ألف ثابت، جمال حلمي السعيد، حازم محمد يحي إمام حسام السيد متولي غالي.

كما تضمن عادل عبد الفضيل أحمد سعد عياد، كريم بدر حلمي عياد، فخري الدين الفقي، سحر عبد المنعم عطية، علي جمعة محمد عبد الوهاب، محمد سعد عوض الله، منصف نجيب سليمان، عماد خليل كامل خليل، دينا أحمد إسماعيل علي، سالم سليمان سالم، إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل، لانطلاقه الفصل التشريعي الثاني .وجاء في القرار دعوة مجلس النواب الجديد لبدء أعماله، يوم ١٢ يناير الجاري، في تمام الحادية عشر صباحا.

وتنص مادة 276 من اللائحة بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.