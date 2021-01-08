طارق رضوان يثنى على تعيينات الرئيس: تتسم بالتنوع والأداء البرلمانى سيختلف

علق النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، على اختيارات نواب برلمان 2021 ، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا:" أسماء المعينين تميزت بالتنوع حيث تمثل مختلف أطياف المجتمع، إذ شملت رياضيين وإعلاميين ومثقفين وشباب ونقابيين ومتخصصين وتقنيين، وكذلك أيضاً تمثيل لأسر شهداء الوطن والواجب، مشيرا إلى أن البرلمان فى عهد دولة 30 يونيو شمل تنوعا سياسيا.

طارق رضوان: الأداء البرلمانى سيتسم بالحنكة

وأوضح عضو مجلس النواب، طارق رضوان، أن الأداء البرلمانى المرتقب تحت القبة سيتسم بالحنكة والاختلاف، لأن هناك قامات نجحوا في الدورة السابقة من المعينين فى مجلس النواب، مؤكدا أن البرلمان سيشهد هذه المرة عملا مع مجلس الشيوخ فى القضايا المشتركة خصوصا تلك التى تحتاج لحوار مجتمعى.

طارق رضوان: التشريعات تهدف لصالح الدولة

وأشار طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن التشريعات التى تهدف إلى صالح الدولة والمواطن، وستكون على رأس أولوياته، مشيدا بالخطوات التى يخطوها الرئيس بمصر نحو تقدم وازدهار لم يحدث من قبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا منذ ساعات بأسماء المعينين فى مجلس النواب، وضمت القائمة عدد من النواب من مختلفى المجالات والتخصصات، حيث برز أسماء المسئولين السابقين والرياضيين والعاملين فى القطاع الخاص، وممثلى النقابات والعمال والسيدت.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا برقم 4 لسنة 2021، وضمت كلًا من عبلة أحمد على الألفى، وفرحة عبدالعزيز مأمون الشناوى، وإيمان محمد طلعت أحمد أحمد العجوز، وداليا السيد محمد السيد السعدنى، نيفين حمدى بدوى الطاهرى، منال هلال أيوب جرجس، منال هلال أيوب جرجس، هدى عبدالستار كمال الدين عبدالعزيز، آية محمود عبدالله محمد مدنى، محمد عمر عمر الزير، محمد محمد زكى محمد الوحش، درية عبدالحق شرف الدين، دينا عبدالكريم صادق مكسيموس، وندى ألفى ثابت بسالى، وجمال حلمى محمد السعيد، فخرى الدين على محمد الفقىى، وسحر عبدالمنعم محمد أحمد عطية، ومحمد سعد عوض الله أحمد، وعلى جمعة محمد عبدالوهاب، ومنصف نجيب سليمان، عماد خليل كامل خليل، ودينا أحمد إسماعيل على، سالم سليمان سالم مراحيل، إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى.