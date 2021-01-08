دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية للنائب عماد خليل

احتل اسم الكاتب الصحفى عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صدارة قائمة المعينين فى مجلس النواب 2021، وفقًا للقرار رقم 4 لسنة 2021 الصادر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونسرد لمتابعينا السيرة الذاتية للكاتب الصحفى عماد خليل.

تمتد رحلة الكاتب الصحفى، عماد خليل إلى أكثر من 16 سنة فى مجال الصحافة والسياسة، وهى رحلة مفعمة بحب الوطن والإخلاص له، وتمتاز دومًا بالالتزام والعمل الجاد، والسعى إلى التحديث والتطوير فى مهنة صاحبة الجلالة، ويعد وجوده فى مجلس النواب إضافة مميزة، ونتناول بالتفصيل أبرز محطات الكاتب الصحفى القدير.

عماد خليل.. السيرة الذاتية

هو الكاتب الصحفى عماد خليل كامل خليل، مواليد عام 1882، مركز بنى سويف، وحاصل على بكارليوس الإعلام جامعة القاهرة، وحاصل على دورة أكاديمية ناصر العسكرية، دورة المحررين العسكريين، بدرجة ممتاز، ودبلومة القياد الحكومية عام 2019 من جامعة ميزورى بالولايات المتحدة الأمريكية.

الخبرات العملية

عمل صحفيا بجريدة وطنى وصولًا لدرجة مساعد رئيس التحرير من 2003 حتى 2010، وعمل كاتبًا صحفيا فى جريدة المصرى اليوم من 2010 حتى الآن، ثم عمل مذيعًا بقناة me sat مقدمًا لبرنامج "ستديو الصحافة" من 2012 لـ 2013، كما عمل رئيس لتحرير عدد من البرامج فى قناة التحرير و extra، وmbc masr، والمحور، ومن ثم عمل المستشار الإعلامى للمعهد القومى للإدارة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من 2019 حتى الآن.

العمل العام

يعد الكاتب الصحفى عماد خليل، وعضو مجلس النواب الحالى، عاملًا فعالًا فى العمل العام حيث كان محاضرًا فى عدد من كليات الإعلام وشارك كتمحدث فى عدد من المؤتمرات العامة فى مجال الشباب والإعلام والتمييز، وحاصل أيضًا على دورات متنوعة فى الصحافة منها صحافة التنوع من المركز الثقافى البريطانى، ودورة الصحافة التاريخية من مؤسسة هيكل للصحافة، وكان مشاركًا أساسيًا فى كل مؤتمرات السيد رئيس الجمهورية.

العمل السياسى

هو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى عام 2010 كمراقب ومدربا للحملات الانتخابية، وكذلك شارك فى تأسيس حركة الجمهورية الثالثة عقب ثورة 30 يونيو.

وكان أيضًا أمين اللجنة النقابية للعاملين فى مؤسسة المصرى اليوم للطباعة والنشر، والمشاركة فى إئتلاف صحوة مصر الانتخابي ممثلا عن الشباب فى قائمة الصعيد.

الجوائز

حاصل على جائزة أفضل تقرير للأمم المتحدة عام 2012 فى مجال القصة الإنسانية، وتم تكريمة من أكاديمية ناصر العسكرية عام 2019، كما تم تكريمه من الأمم المتحدة كسفراء لبرنامج تحالف الحضارات 2010، وكٌرم أيضًا من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن النادى الثقافى المصرى بنيويورك والهيئة القبطية الأمريكية فى أمريكا، وكُرم أيضًا من الهيئة القبطية الإنجيلية.