محافظ سوهاج : القطاع الصحى شهد طفرة تنموية كبيرة خلال 2020

جدة - نرمين السيد - قال محافظ سوهاج، طارق الفقى، إن القطاع الصحى بالمحافظة شهد طفرة تنموية كبيرة خلال العام المنقضى عكست اهتمام الدولة والقيادة السياسية فى إحداث نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات، وبخاصة ما يتعلق بالصحة ونقل المحافظة نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية المستدامة.





وأضاف الفقى فى تصريحات، اليوم الجمعة، إن المحافظة شهدت خلال العام المنقضى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية جديدة فى قطاع الصحة بمختلف القرى والمراكز، ما أدى إلى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المطورة بشكل كبير للمواطنين. وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات شملت إقامة 7 مراكز للأمومة والطفولة، وتطوير مستشفى الصدر بجزيرة شندويل ومستشفى الحميات بمدينة سوهاج، والانتهاء من إقامة مستشفى للصحة النفسية بمدينة سوهاج، وإنشاء المستشفى الجامعى الجديد، فضلًا عن استكمال أعمال تطوير مستشفيات جرجا العام وجهينة المركزى ودار السلام المركزى. ونوه بأن هذه المشروعات كان لها دور كبير فى دعم الأطقم الطبية بالمحافظة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتقديم الخدمات العلاجية العاجلة لمصابى الفيروس، وتنفيذ إجراءات العزل والعلاج الخاصة بالمصابين.

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