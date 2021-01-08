غدا.. قطع المياه عن مطوبس بكفر الشيخ لمدة 11 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، قطع الخدمة عن مدينة مطوبس، غدا السبت، من الساعة 1 صباحا حتى الساعة الـ12 ظهرا من نفس اليوم، لتوقف محطة مياه مطوبس بسبب أعمال الغسيل وتطهير الخزانات الأرضية.





وأهابت الشركة، بحسب بيان عرضته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبر موقع "فيسبوك"، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة . كما أعلنت الشركة، تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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