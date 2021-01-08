الطرق والكبارى : بدء تنفيذ محور تنمية الجنوب بطول 1.500 كيلو متر

جدة - نرمين السيد - وقالت شحاتة فى بيان اليوم الجمعة، إن المحور يبدأ من منطقة توشكى بأسوان، حتى منطقة 6 أكتوبر، مبينة أنه تم تقسيم المحور على عدة قطاعات وتوزيعها على عدة شركات مقاولات، لتنفيذ المحور فى أقرب فترة زمنية ممكنة.
وأضافت مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالوادى الجديد، أن المحور مقسم لمسافات يبدأ من توشكى فى أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادى الجديد بطول 126 كيلو متر.
وتابعت: من درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كيلو متر، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كيلو متر، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كيلو متر، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كيلو متر، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كيلو متر.
وأشارت إلى أنه تم تقسيم هذه القطاعات بالمحور على شركات المقاولات، على أن يتم ازدواج كل هذه الطرق بالمحور، بداية من توشكى وحتى نهاية المحور فى 6 أكتوبر.
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