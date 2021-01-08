جدة - نرمين السيد - حصدت منظومة الشكاوى بقطاع التعليم بمحافظة الوادى الجديد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الاستجابة والرد على الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم الوادى الجديد تحصد المركز الأول فى الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.