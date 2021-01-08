بعد اختياره ضمن النواب المعينين .. فخرى الفقى : هنكون روح واحدة لخدمة مصر

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، عن سعادته بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعيينه ضمن الـ28 عضوا بمجلس النواب، مضيفًا: "المسؤولية كبيرة، وكل المجلس هيكون روح واحدة عشان يخدم مصر ويحقق طموحات كل المصريين".





وأضاف الفقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر "dmc"، مساء الجمعة، أن المجلس الجديد سيبنى على ما جرى فى السنوات الماضية، لا سيما وأن هناك مشروعات وبنية أساسية تمت وهو ما ظهر على معدلات النمو وتخفيض البطالة، إضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى أتى بثماره. وتابع: "هنكمل المشوار بالتشريعات الداعمة للاستثمار، حتى تستمر معدلات النمو لفترة ما بعد كورونا، ونتمنى أن تنتهى جائحة كورونا ويواصل الاقتصاد المصرى نموه".

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