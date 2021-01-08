جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان: "‎نتقدم للرب شكرا وحمدا على نعمته الفائقة بتعافى وخروج أسقفنا المحبوب نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر بصحة جيدة، ونقدم جميعا الشكر لإلهنا الصالح له المجد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيبارشية البحر الأحمر تعلن شفاء أسقفها من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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