النائب طارق رضوان: اختيارات السيسى للنواب المعينين تمثل أطياف المجتمع

جدة - نرمين السيد - قال عضو مجلس النواب، طارق رضوان، إن اختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنواب مجلس النواب المعينين، تميزت بالتنوع لتمثيل مختلف أطياف المجتمع، حيث شملت رياضيين وإعلاميين ومثقفين وشباب ونقابيين ومتخصصين وتقنيين وتمثيل لأسر شهداء الوطن والواجب.





وأضاف أن البرلمان فى ظل دولة 30 يونيو، اتسم بالتنوع السياسى، مؤكدا أن تشريعات البرلمان تستهدف تحقيق صالح الدولة المصرية والمواطن، والتى ستكون على رأس أولويات مجلس النواب الجديد.

وأشاد رضوان بجهود الرئيس السيسى، التى تستهدف تحقيق التقدم والازدهار لمصر بشكل لم يحدث من قبل.

وأوضح أن الأداء البرلمانى المرتقب تحت قبة مجلس النواب سيكون مختلفا ومتسما بالحنكة السياسية، وقال إن مجلس النواب الجديد يحوى شخصيات متنوعة الخبرات.

وتوقع رضوان، أن يشهد البرلمان بغرفتيه عملا مشتركا؛ حيث يتعاون مجلس النواب مع مجلس الشيوخ فى القضايا المشتركة خصوصا تلك التى تحتاج لحوار مجتمعى.