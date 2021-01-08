النائب طارق رضوان: اختيارات السيسى للنواب المعينين تمثل أطياف المجتمع

وأضاف أن البرلمان فى ظل دولة 30 يونيو، اتسم بالتنوع السياسى، مؤكدا أن تشريعات البرلمان تستهدف تحقيق صالح الدولة المصرية والمواطن، والتى ستكون على رأس أولويات مجلس النواب الجديد.
وأشاد رضوان بجهود الرئيس السيسى، التى تستهدف تحقيق التقدم والازدهار لمصر بشكل لم يحدث من قبل.
وأوضح أن الأداء البرلمانى المرتقب تحت قبة مجلس النواب سيكون مختلفا ومتسما بالحنكة السياسية، وقال إن مجلس النواب الجديد يحوى شخصيات متنوعة الخبرات.
وتوقع رضوان، أن يشهد البرلمان بغرفتيه عملا مشتركا؛ حيث يتعاون مجلس النواب مع مجلس الشيوخ فى القضايا المشتركة خصوصا تلك التى تحتاج لحوار مجتمعى.
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