نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: غلق مسجد الرحمة بكفر الشيخ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف غلق مسجد الرحمة بميت الديبه التابع لإدارة أوقاف قلين بمديرية كفر الشيخ وذلك لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لمدة أسبوع على ألا يفتح إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد

وأكدت اللجنة أنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص كما تؤكد الحفاظ على الساجد قبل المساجد، وعدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، لتكون تحت عنوان: "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي"، وأكدت على جميع الأئمة، الالتزام بموضوع الخطبة، نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وحول هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن علاج مرضى كورونا وتوفير الدواء والاجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التي فرضها انتشار الوباء؛ من أولى أولويات الزكاة في هذه الأيام، كما أكد أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء، ولا سيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات.