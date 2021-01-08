نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم ماك الموحد .. التطبيق والفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم ماك الموحد يبحث عن الكثير من الأشخاص في جمهورية مصر العربية لكي يطلبون ما يرغبون من واجبات، حيث أن سلسة ماك تحظى بأكبر شعبية في العالم بأكمله بما فيهم مصر، وتأسست مطاعم ماك عام 1994 في مصر وتتكون من 100 فرع في جميع المحافظات، ويُمكنكم طلب الوجبات عن طريق التطبيق الخاص بهم، واليوم سوف نتعرف من خلال موقعنا على المزيد من التفاصيل التي تخص ماك تابعونا.

تطبيق ماك

تطبيق ماك هو أحد التطبيقات التي تُساهم في تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين ومن بينهم خدمة طلب ديلفري من خلال الرقم الخاص بالفرع القريب منك أو عبر الرقم الساخن للمطعم، لذا ينبغي عليك تحميله من جوجل بلاي وبعدها أنشئ حساب خاص بك وأدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة كاملة لكي تتمكن من الحصول على طلبك دون تعب أو بذل مجهود.

والجدير بالذكر بعد استقبالها وتحميله يُمكنك تفعليه على جهازك وتطلب ما ترغب به من سلسلة مطاعم ماك وأيضاً يوفر لك هذا التطبيق إمكانية معرفة الأسعار وجميع العروض الخاصة به في المناسبات المختلفة.

رقم ماك الموحد

ماكدونالدز هو واحد من أبرز وأهم المطاعم المعروفة على مستوى العالم بأكمله، فهو يحتوي على الكثير من الأفرع على مستوى جمهورية مصر العربية، ويُقدم الوجبات والمشروبات المختلفة ويُمكنك طلبها من خلال التطبيق وسوف يتم توصيلها إليك في أي مكان.

خصص المطعم رقم ساخن لكي يُمكن العملاء من التواصل معهم بشكل سريع وسهل، حيث يُمكنك التواصل مع أقرب فرع إليك من خلال الرقم الساخن وهو 19991، أما إذا كنت ترغب في معرفة أقرب فرع إليك فيمكنك التوجه مباشرة إلى رابط ماك.

فروع مطاعم ماك في مصر

هناك الكثير من أفرعه المنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية ومنهم ما يلي: