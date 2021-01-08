انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأرقام والتفاصيل.. مواعيد صرف مرتبات يناير 2021 بالزيادات الجديدة للموظفين العاملين ببعض الوزرات والجهات الحكومية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات يناير 2021 للموظفين العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وعادة ما يبحث موظفي الحكومة عن موعد صرف المرتبات مع بداية كل شهر، ومؤخراً اعتمد الدكتور محمد معيط مواعيد صرف مرتبات الشهور الثلاثة القادمة بدايةً من يناير ومروراً بفبراير وحتى مارس المقبل 2021.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2021 لجميع الموظفين العاملين بالدولة

ونبه وزير المالية على جميع الجهات الإدارية بضرورة إعلام موظفيها التابعين لها بمواعيد صرف المرتبات، حتى لا يحدث أي زحام على ماكينات صرف المرتبات، في الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتي زادت معها حالات الإصابة وكذلك الوفيات، كما نبهتت الوزارة على جميع الموظفين بالإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية أثناء صرف المرتبات منعاً لعد انتشار العدوى.

وحول مواعيد صرف مرتبات يناير 2021، فقد أكدت وزارة المالية، أن بدء صرف مرتبات شهر يناير الجاري يوم 24 من الشهر، على أن يتم تقسيم الوزارات والجهات والهيئات الحكومية إلى ثلاث مجموعات كما هو متبع منذ ظهور جائحة كورونا، أما بالنسبة إلى مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ومارس فسوف تكون بدءً من يوم 23 من كل شهر.

كما أن هناك زيادات جديدة سيتم صرفها لعدد من العاملين ببعض الوزارات الحكومية، وعلى رأسهم المعلمين والأطباء والأئمة التابعين لوزارة الأوقاف وخطباء المكافأة، وجاءت هذه الزيادات كما يلي:

مواعيد صرف مرتبات يناير 2021 بالزيادات الجديدة

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أولاً| أئمة وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بدء تطبيق حافز التميز لأئمة وزارة الأوقاف، والذي جاء على النحو التالي:

500 جنيه للأئمة الحاصلين على الدكتوراه.

300 جنيه للحاصلين على الماجستير.

100 جنيه للأئمة الحاصلين على دراسات عليا.

كما أن هناك زيادات أخرى لخطباء المكافأة، وللتفاصيل من خلال هذا الرابط.

ثانياً| المعلمين

ووفق وزير المالية فقد تقرر صرف 630 جنيه لكبير المعلمين.

390 جنيه للمعلم المساعد، وذلك بتكلفة 6.6 مليار جنيه.

رفع بدل المعلم وحافز الأداء بنسبة 50% لكل منهما.

رفع مكافأة امتحانات النقل 25%.

ثالثاً| الأطباء والتمريض

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه وبدايةً من مواعيد صرف مرتبات 2021، فسوف يتم صرف زيادة بدل المهن الطبية للأطباء والتمريض العاملين بالقطاع الصحي، من 400 إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيه، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 600 ألف من العاملين بالقطاع الصحي، وللمزيد من خلال هذا الرابط.