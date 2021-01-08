محافظ الغربية : إغلاق 2.071 منشأة لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، إغلاق 425 محلا، و70 سوقا، و140 مطعما، و235 مقهى، و231 ورشة، و375 منشأة أخرى بالمحافظة بإجمالى 2.071 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف رحمى فى بيان له، اليوم الجمعة، أنه تم إغلاق وتشميع 595 مركزًا للدروس الخصوصية خلال 6 أيام، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم. وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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