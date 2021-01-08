لمخالفة إجراءات كورونا.. الأوقاف تغلق مسجد الرحمة بميت الديبة فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قررت لجنة إدارة أزمة كورونا، بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، غلق مسجد الرحمة بميت الديبة، التابع لإدارة أوقاف قلين بمديرية كفر الشيخ، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لمدة أسبوع، على ألا يفتح، إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد.





وأكدت اللجنة، أنها لن تتأخر عن غلق أى مسجد، لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، كما تهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أى مخالفة تتصل بهذا الخصوص. كما تؤكد لجنة إدارة أزمة كورونا، بديوان عام وزارة الأوقاف، أهمية الحفاظ على الساجد قبل المساجد، وعدم فتح أى مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.

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